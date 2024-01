Achraf Hakimi : « Je tiens à m’excuser pour le penalty »

Est-ce qu’Antonio Conte va les prendre en compte, ses excuses ?

Éliminé en huitièmes de finale de la CAN contre l’Afrique du Sud (0-2), le Maroc a déçu. Il y a un peu plus d’un an, les Lions de l’Atlas étaient les premiers africains à se hisser dans le dernier carré d’une Coupe du monde. Aujourd’hui, la gueule est de bois après l’élimination contre les 66es au classement FIFA. Alors que Walid Regragui est resté flou sur son avenir à la tête du Maroc, Achraf Hakimi, lui, s’est exprimé sur son compte Instagram.

Le latéral parisien avait quelques comptes à rendre après son pénalty manqué à la 85e minute qui aurait pu ramener les siens à hauteur des Bafana Bafana (il y avait 0-1 pour l’Afrique du Sud à ce moment-là du match). À ce propos, Achraf Hakimi écrit : « Je tiens à m’excuser pour le penalty, j’ai pris la responsabilité d’aider l’équipe, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. » Aussi, le numéro deux du PSG remercie les supporters marocains venus en Côte d’Ivoire et en place une pour Amine Adli, son coéquipier en sélection qui a perdu sa mère le 6 janvier, une semaine avant le début de la CAN : « Après tout ce que tu as traversé, tu es venu et tu as tout donné pour ton pays, nous sommes si fiers de toi ! Je t’aime beaucoup, mon frère. »

