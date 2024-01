Regragui reste flou sur son avenir en sélection

Au moins, s’il est suspendu, il ne ratera aucun match.

Walid Regragui l’avait promis ; « Si je ne vais pas en demies, je partirai de moi-même. » Au soir de l’élimination précoce en huitième de finale contre l’Afrique du Sud (0-2), le sélectionneur du Maroc est resté très flou sur son avenir à la tête des Lions de l’Atlas : « J’ai échoué, c’est mon échec, pas celui des joueurs. Je porte la responsabilité de cet échec, je ne suis pas quelqu’un qui se cache, sur mes choix de jeu, mes choix de joueurs », a déclaré celui qui est en place depuis 2022.

L’ancien entraîneur du Wydad Casablanca a cependant tenu à nuancer ses propos énoncés au lendemain de la demi-finale Coupe du Monde 2022 historique contre la France (0-2) : « A chaud ça ne sert à rien de tirer des conclusions. On prendra la meilleure décision pour le Maroc. Mais ce n’est pas la fin du monde, on n’est pas la seule équipe, beaucoup de favoris, on va revenir plus fort, même si ça fait longtemps qu’on attend », a-t-il conclu, en référence au dernier titre remporté par les Lions de l’Atlas, en 1976.

Retour à la case départ pour le Maroc.

