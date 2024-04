Barça-PSG : Enrique a fait ses choix, Barcola, Zaïre-Emery et Hakimi titulaires

Luis Enrique change beaucoup de choses.

Ses choix avaient fait parler au match aller, alors l’Espagnol écoute la vindicte populaire. Au revoir Lucas Beraldo, Lee Kang-in et Marco Asensio, place à Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Achraf Hakimi, de retour de suspension retrouve une place de titulaire, tandis que la charnière Marquinhos-Lucas Hernandez est enfin alignée en Ligue des champions. Les forces vives du club sont toutes alignées d’entrée, tandis que Gonçalo Ramos, Asensio, Randal Kolo Muani et Lee pourront apporter leur touche en sortie de banc.

Messieurs, à vous de jouer.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), L. Hernandez, N. Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.