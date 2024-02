Au bout d'une histoire de penaltys, le Nigeria se hisse en finale

Nigeria 1-1 (4-2 TAB) Afrique du Sud

Buts : Troost-Ekong (67e, SP) pour les Super Eagles // Mokoena (89e, SP) pour les Bafana Bafana.

Expulsion : Kekana (116e)

Victor Osimhen a fait tomber le masque. Et pour cause, l’attaquant vient de prolonger la passe d’Osayi-Samuel au fond des filets et pense envoyer son Nigeria en finale pour la première fois depuis 2013. Le chronomètre indique alors la 85e minute et le tableau un score de 2-0 pour les hommes de José Peseiro. Sauf que cette CAN n’est pas comme les autres et, en un battement d’ailes de papillon, l’Afrique du Sud s’est retrouvée à égaliser 1-1 (eh oui), puis à disputer une nouvelle séance de tirs au but. Cette fois, le miracle Williams n’aura pas lieu, laissant à son homologue Stanley Nwabali le soin de repousser les tentatives de Teboho Mokoena, héros du temps réglementaire, et d’Evidence Makgopa. Une heure après la fausse joie des Super Eagles, c’est donc Kelechi Ịheanachọ qui permet aux siens d’attraper pour de bon une finale qu’ils ont longtemps touchée du doigt.

La victoire tendait les bras au Nigeria…

Après avoir sorti la Tunisie en phase de groupes, le Maroc en huitièmes et le Cap-Vert au terme d’un récital de Ronwen Williams dans l’exercice des tirs au but, l’Afrique du Sud s’attaquait à un autre gros morceau du continent, le Nigeria. Le triple vainqueur de la CAN pouvait, lui, compter sur son attaquant masqué Victor Osimhen, encore incertain la veille. Tant de données qui poussent les deux équipes, méfiantes face aux forces adverses, à se renifler longuement. Et si d’un côté, William Troost-Ekong se prend un marron de Williams, coupable d’une sortie peu maîtrisée (14e), de l’autre, les transitions sud-africaines ne peuvent être correctement négociées par Sithole (16e), Mudau (27e) ou encore Tau (28e et 36e). Mais l’action de la première période restera celle de la 39e minute, avec Evidence Makgopa à la frappe et Stanley Nwabali à la parade. Osimhen a beau attraper un corner de la tête, à la mi-temps, la « nation arc-en-ciel » mène aux points.

Plutôt que s’enfoncer dans les ronces, les Super Eagles vont prendre un peu de hauteur grâce à leur pointe napolitaine. Trouvé dos au jeu, Osimhen se retourne, force la porte, mais est séché par Mothobi Mvala. Un penalty contre le spécialiste Williams ? Pas un problème pour le capitaine Troost-Ekong (ou presque), qui glisse le ballon sous le mollet du gardien des Mamelodi Sundowns (1-0, 67e). Une ouverture du score qui pousse les Bafana Bafana à s’émanciper, l’enchaînement saignant de Makgopa étant proche d’accrocher le cadre (75e), mais aussi à ouvrir des boulevards aux fantassins verts. Ademola Lookman, sur un amour de passe de Samuel Chukwueze, est privé de break par la bonne sortie de Williams, mais ce dernier ne pourra rien faire sur la contre-attaque éclair conclue par Victor Osimhen (85e)… La finale pour le Nigeria ? Pas si vite…

… Mais la VAR offre une fin de match de folie

Appelé à la VAR, M. Amin Omar annule ce but pour revenir à la faute d’Ajayi sur Percy Tau dans la surface opposée au début de l’action. Penalty : Teboho Mokoena se charge de remettre les siens à niveau (1-1, 89e) et de croire à une remontada improbable. Dans le temps additionnel, Makgopa, d’un ciseau osé, et Mudau, seul face au but après un énorme coup franc de Mokoena, ne trouvent pas le cadre et offrent au Stade de la paix de Bouaké une prolongation. Un extra qui sera surtout marqué par la pression d’Osimhen (un sprint effréné, une lourde frappe cadrée et une tête décochée à plus de 2,30m de haut) et la volonté affichée des Sud-Africains de pousser le vice jusqu’à la séance de tirs au but. Mais le plan aurait pu être caduc, à cause de la première apparition de Terem Moffi dans un match de la CAN. Le « Super Aiglon » n’a pas fait le voyage pour rien, partant seul au but avant d’être fauché par Grant Kekana à l’entrée de la surface. Si le défenseur est exclu, le coup franc d’Iheanacho ne fait pas la différence, à l’inverse de son tir au but, venant transformer les deux parades de Nwabali. Il faudra faire retomber toutes ses émotions pour affronter dimanche le vainqueur de Côte d’Ivoire-RDC, un autre duel qui s’annonce palpitant.

Nigeria (3-4-3) : Nwabali – Ajayi, Troost-Ekong, Bassey – Osayi-Samuel (Omeruo, 120e) Onyeka (Aribo, 101e), Iwobi (Yusuf, 62e), Aina – Simon (Chukwueze, 62e), Osimhen (Moffi, 110e), Lookman (Iheanacho, 101e). Sélectionneur : José Peseiro.

Afrique du Sud (3-5-2) : Williams – Kekana, Xulu (Lepasa, 76e, puis Sibisi, 117e), Mvala – Mudau, Sithole, Zwane (Mayambela, 76e), Mokoena, Modiba – Tau, Makgopa. Sélectionneur : Hugo Broos.

