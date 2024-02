Victor Osimhen finalement apte pour la demi-finale de la CAN

Un soulagement pour tout un peuple.

D’abord annoncé très incertain pour la demi-finale de la CAN face à l’Afrique du Sud mercredi (18h), Victor Osimhen est finalement disponible pour la rencontre. L’attaquant des Super Eagles, qui n’avait pas fait le déplacement vers Bouaké en raison d’une gêne abdominale, est « apte », selon un communiqué de la fédération nigériane, paru ce mardi soir.

*Super Eagles Camp Update* Victor Osimhen has been declared fit and available for selection in the semi-final clash against South Africa on Wednesday. He has joined the team in Bouaké and has trained with the squad today.#SoarSuperEagles #letsdoitagain pic.twitter.com/3LfnAWz1zM

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) February 6, 2024