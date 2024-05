Le Brésil organisera la Coupe du monde féminine en 2027

Le Brésil accueille le monde.

Lors du 74e Congrès de la FIFA, l’instance internationale a annoncé le nom du pays qui accueillera la Coupe du monde féminine de football en 2027, et il s’agit du Brésil. Au coude-à-coude avec la candidature à trois de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas, le dossier brésilien l’emporte à 119 voix contre 78. À noter que ce sera la première fois qu’un pays d’Amérique du Sud organise le Mondial féminin. Plus d’une décennie après la Coupe du monde masculine de 2014, la Seleção va redevenir, le temps d’un été, le centre de l’attention du football mondial.

The 2027 #FIFAWWC will be hosted by Brazil! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/iPAISNUZmc — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) May 17, 2024

Durant cette campagne, le Brésil aura également devancé les candidatures de l’Afrique du Sud, et du duo nord-américain États-Unis et Mexique, qui ont récemment annoncé se retirer du tournoi 2027, mais restent intéressés par la réception du Mondial 2031. En tout cas, la dixième Coupe du monde féminine de l’histoire opposera 32 sélections, et du côté des Canarinhas, il faudra faire sans Marta.