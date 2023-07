La Colombie domine la Corée du Sud

Colombie 2-0 Corée du Sud

Buts de : Usme (29e), Caicedo (39e) pour les Cafeteras

Night fever.

Dans un match bien animé, la Colombie s’impose 2-0 face à la Corée du Sud, dans ce qui était le dernier match de la première journée de la phase de poules. Pourtant ce sont bien les Taegeuk Ladies qui frappent les premières, entre une lourde frappe de Cho détournée in-extremis (5e), un contre éclair presque conclu par Choe (7e) et un bon coup franc de So-yun (11e). Sur sa toute première occasion de la rencontre, la Colombie obtient un pénalty après une main de Shim. Catalina Usme convertit d’un parfait contre-pied et fait exploser le Sydney Football Stadium, au penchant colombien (1-0, 29e).

Alors que les deux équipes tentent de davantage poser le jeu, les Cafeteras viennent surprendre leurs adversaires grâce à Linda Caicedo, qui transperce deux lignes avant de tenter sa chance. La pépite colombienne peut dire merci à Yoon et sa grosse faute de main, lui permettant de marquer dans sa troisième Coupe du monde de la saison, après la U17 et la U20 (2-0, 39e). Juste avant la pause, Choe a bien failli refroidir les Colombiennes lorsqu’elle envoie un caviar pour Lee au second poteau, qui smash de la tête et oblige Perez à réagir (45+9e).

2 – Linda Caicedo 🇨🇴 (18 años y 153 días) es la segunda jugadora sudamericana más joven de la historia en anotar en un partido de #FIFAWWC, solo por detrás de Marta 🇧🇷 (en tres juegos distintos a sus 17 años). Realidad. pic.twitter.com/vnRX1Pu0uH — OptaJavier (@OptaJavier) July 25, 2023

La seconde période démarre de la même façon que la première : la Colombie domine clairement, mais la Corée du Sud reste très dangereuse sur ses moindres contres. Au-dessus physiquement, les Cafeteras tentent systématiquement leur chance en percussion, à l’image d’une nouvelle percée de Caicedo (60e) ou du bon coup de tête de Ramirez sur un long centre d’Usme (61e). Et si elles ne sont pas les plus tranchantes, elles ne laissent pas une seconde de répit à leurs adversaires : la meilleure défense, c’est l’attaque.

À noter côté sud-coréen : Casey Phair est devenue la plus jeune joueuse à disputer une Coupe du monde, à 16 ans et 26 jours !

Colombie (4-2-3-1) : Perez – C. Arias, Carabali, D. Arias, Vanegas – Bedoya, Montoya (Ospina Garcia, 88e) – Caicedo, Santos (Restrepo, 75e), Usme – Ramirez. Entraîneur : Nelson Abadia.

Corée du Sud (3-4-3) : Geul Yoon – Ri Kim, Joo Lim, Shim – Choo (Moon, 88e), So-yun, Cho (Park, 68e), Jang – Choe (Phair, 78e), Lee, Son (Kang, 68e). Entraîneur : Colin Bell.

Pronostic Colombie Corée du Sud : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine