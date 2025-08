Copa America féminine : le Brésil titré... pour la neuvième fois !

L’Argentine doit se sentir bien seule.

En effet, l’Albiceleste est l’unique équipe à avoir privé le Brésil d’une Copa America (en 2006). Sinon, tous les autres titres de la compétition ont été remportés par le Brésil… Qui a tout simplement glané son neuvième trophée dans l’épreuve, ce samedi ! En face, la malheureuse Colombie a perdu sa troisième finale (sur les quatre dernières éditions). Pourtant, les Cafeteras ont tout donné : ce sont ainsi elles qui ont ouvert le score à la 25e minute par Linda Caicedo et qui ont ont repris l’avantage à la 69e en profitant d’un but contre son camp improbable de Tarciane, malgré l’égalisation sur penalty d’Angelina dans le temps additionnel de la première période.

O segundo da Colômbia 😓 Falha de comunicação da defesa brasileira gera o segundo gol das colombianas. 2x1. O Brasil vinha jogando melhor e agora terá que subir a montanha novamente em busca do 9º título da Copa América. A grande final tá ao vivo na Globo 📺:… pic.twitter.com/wQ0nyQr5Hm — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 2, 2025

Et si Amanda Gutierres a remis les deux nations à égalité une deuxième fois à la 80e, les Chicas ont encore trouvé la force de passer devant via Mayra Ramirez à la 88e. Sauf que Marta, sortie de sa retraite internationale il y a peu, est entrée et a commencé son show : la légende du football féminin a d’abord inscrit la réalisation du 3-3 pour arracher les prolongations, puis celle du 4-3 durant ces dernières. L’adversaire a alors réussi à se hisser aux tirs au but grâce à un coup franc de Laicy Santos, mais a dû s’avouer vaincu lors de cette cruelle séance (où la même Marta a, d’ailleurs, raté sa tentative).

Sacré match, sacré suspense !

É CAMPEÃOOOO 🇧🇷🏆 9x BRASILLL! Lorena faz a defesa na sétima cobrança da disputa por pênaltis e o Brasil é campeão da Copa América! Eneacampeonato das rainhas da competição! Você viveu essa emoção na Globo 📺#CopaAméricaFeminina #FutebolNaGlobo #COLxBRA pic.twitter.com/4ziNLF7Ilr — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 3, 2025

