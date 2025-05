Une star du Brésil sort de sa retraite internationale

39 ans, et alors ?

On ne pensait plus la revoir sous la tunique brésilienne, et pourtant : un peu moins d’un an après avoir pris sa retraite internationale, Marta est de retour dans le game. Son nom est apparu dans la liste d’Arthur Elias, dévoilée ce mardi après-midi, en vue des matchs de préparation pour la Copa América cet été (contre le Japon le 30 mai et le 2 juin).

Convocadas! O técnico Arthur Elias anunciou a lista das atletas que representarão a nossa Seleção Brasileira 🇧🇷 nos amistosos contra a Seleção do Japão 🇯🇵, aqui no Brasil! Vamos com tudo em mais esse desafio! pic.twitter.com/akReXHdnQL — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 13, 2025

La star brésilienne aux 188 capes et 119 buts avec le Brésil devait avoir disputé son dernier match avec la sélection l’été dernier, lors de la défaite de son équipe en finale des Jeux olympiques de Paris face aux États-Unis. Une médaille d’argent qui ne lui a visiblement pas coupé l’appétit, même si l’attaquante a poursuivi sa carrière en club avec l’Orlando Pride en NWSL, où elle avait encore prolongé cet hiver.

En route pour aller chercher une troisième Copa América plus de vingt ans après son premier sacre ?

Marta ne raccroche pas encore les crampons