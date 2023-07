Pronostic Colombie Corée du Sud : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Match annoncé tendu entre la Colombie et la Corée du Sud

Les Colombiennes s’avancent sur cette Coupe du Monde 2023 avec la réputation d’une équipe physique. Tellement physique que les Irlandaises, qui ne sont pas les dernières pour rentrer dedans, ont arrêté leur match amical disputée il y a une quinzaine de jours au bout de 20 minutes face à ces Colombiennes pour éviter les blessures. Finaliste de la Copa America 2022, la Colombie a joué beaucoup d’amicaux en 2023 pour se préparer à cette compétition. Si elle n’a perdu que 2 matchs, c’était lors de ses deux seules rencontres face à des équipes pouvant prétendre au top 8 mondial, la France (2-5) et l’Italie (1-2).

Alors que la Colombie était absente de la dernière Coupe du Monde, la Corée du Sud n’avait pas su sortir de sa poule, ce qu’elle avait fait en revanche en 2015. Vice-championne d’Asie en titre, la sélection sud-coréenne s’est mise en confiance avant d’arriver en Océanie. Elle a remporté ses trois derniers matchs amicaux : face à la Zambie à deux reprises (5-2, 5-0) puis face à Haïti (2-1) qui a tenu la dragée haute aux Anglaises la semaine dernière. Dans un match équilibré au niveau des cotes, petit avantage tout de même à la Corée du Sud qui pourrait au moins tenir le nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

