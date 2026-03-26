Vers un boycott de Lens-PSG ?

La révolte commence, et il n’est pas question des Hunger Games. Ce jeudi, la LFP a donné la priorité à l’ogre parisien en accordant le report de Lens-PSG. Cette décision n’a pas fini de faire jaser pour plusieurs raisons. Si une kyrielle de Lensois (le coach Pierre Sage et le président Joseph Oughourlian entre autres) ont bien manifesté leur opposition à de telles manigances, il semblerait que la Ligue n’en ait rien eu à secouer.

Initialement prévu le 11 avril prochain, ce maudit Lens-PSG se tiendra le mercredi 13 mai pour que les Parisiens puissent préparer pépouze les quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool, soit le même soir que l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Cette échéance pourrait représenter une bonne dose de stress pour certains Lensois comme Florian Thauvin, Robin Risser et Matthieu Udol outre le bazar lié au calendrier : on repassera pour l’équité.

Les joueurs prêts à zapper le match ?

Les représailles artésiennes se préparent, à l’image des nombreux messages de supporters appelant au boycott de la rencontre (le match du titre, merde !). Sur Snapchat, le milieu Mamadou Sangaré a pris le temps de répondre « On boycotte ou pas ? » à l’un d’entre eux en mentionnant Odsonne Édouard, laissant planer le doute sur le dénouement de tout ce tintouin.

Imaginez Bollaert vide pour la première fois depuis…

La date à cocher pour Lens-PSG et Brest-Strasbourg est connue