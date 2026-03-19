L'émotion de Didier Deschamps pour sa dernière liste au siège de la FFF

La dernière fois sur l’estrade. Après avoir annoncé la liste des Bleus avec très peu de surprises, Didier Deschamps, avec un peu d’émotion, en a profité à la toute fin de sa conférence de presse pour remercier l’ensemble des salariés de la Fédération française de football. C’était sa dernière liste en tant que sélectionneur depuis le boulevard de Grenelle.

La liste pour le Mondial dévoilé le 13 mai

« Je ne vais pas faire le sentimental, mais je suis humain quand même, a posé DD. J’ai conscience que c’est la dernière fois que je suis là, c’est un moment particulier. Je remercie l’ensemble des salariés de la FFF. Quatorze ans qu’ils me supportent, je les remercie pour leur bienveillance et pour leur attention, et pour avoir fait tout leur possible, chacun et chacune, pour mettre l’équipe de France dans de bonnes conditions. »

Didier Deschamps a présenté sa dernière liste au siège de la Fédération française de football. Pour son au revoir, le sélectionneur des Bleus a tenu à remercier, avec émotion, l'ensemble des salariés de la fédération. pic.twitter.com/3pS0Ko1FnG — L'Équipe (@lequipe) March 19, 2026

Avant de conclure : « Vous (les journalistes, NDLR), je ne vous remercie pas car je vous revois le 13, je vous ferai peut-être un petit mot le 13. » Oui, le prochain rendez-vous, ce sera le 13 mai, en direct sur TF1, pour la dernière liste officielle de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2026.

Gilles Bouleau se tient prêt.

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