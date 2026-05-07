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Un retour de taille côté Strasbourg
C’est l’heure du du-du-du-duel. Alors que Strasbourg pourrait connaitre sa première finale européenne s’il parvient à remonter son retard à la Meinau face au Rayo Vallecano, Gary O’Neil a décidé de jeter toutes ses forces dans la bataille.
Valentín Barco titulaire
Indisponible depuis la mi-avril et absent lors du match aller, Valentín Barco fait son retour au meilleur des moments pour les Strasbourgeois. Pas d’interrogation sur sa forme physique pour le tacticien anglais qui a donc décidé de le titulariser comme meneur de jeu. En revanche pas d’Emmanuel Emegha à la pointe de l’attaque alsacienne, blessé aux ischios-jambiers face à Toulouse dimanche (1-2). Côté Rayo en revanche, pas de changement pour Iñigo Pérez par rapport à son onze de départ lors de la demi-finale aller.
La compo de Strasbourg :
Penders – Doué, Omobamidele, Chilwell – Moreira, El Mourabet, Doukouré, Ouattara – Barco – Enciso, Godo.
La compo du Rayo :
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Palazón, Valentin, López – Akhomach, Alemão, De Frutos.
Écris l’histoire.La technique inédite des supporters de Strasbourg pour perturber le Rayo
LB