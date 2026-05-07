S’abonner au mag
  • C4
  • Demies
  • Strasbourg-Rayo Vallecano

Un retour de taille côté Strasbourg

LB
6 Réactions
Un retour de taille côté Strasbourg

C’est l’heure du du-du-du-duel. Alors que Strasbourg pourrait connaitre sa première finale européenne s’il parvient à remonter son retard à la Meinau face au Rayo Vallecano, Gary O’Neil a décidé de jeter toutes ses forces dans la bataille.

Valentín Barco titulaire

Indisponible depuis la mi-avril et absent lors du match aller, Valentín Barco fait son retour au meilleur des moments pour les Strasbourgeois. Pas d’interrogation sur sa forme physique pour le tacticien anglais qui a donc décidé de le titulariser comme meneur de jeu. En revanche pas d’Emmanuel Emegha à la pointe de l’attaque alsacienne, blessé aux ischios-jambiers face à Toulouse dimanche (1-2). Côté Rayo en revanche, pas de changement pour Iñigo Pérez par rapport à son onze de départ lors de la demi-finale aller.

La compo de Strasbourg :

Penders – Doué, Omobamidele, Chilwell – Moreira, El Mourabet, Doukouré, Ouattara – Barco – Enciso, Godo.

La compo du Rayo :

Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Palazón, Valentin, López – Akhomach, Alemão, De Frutos.

Écris l’histoire.

La technique inédite des supporters de Strasbourg pour perturber le Rayo

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
10
En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)
  • C4
  • Demies
En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)

En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)

En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG va-t-il gagner la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
121
39

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.