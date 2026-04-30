Un Strasbourg essoufflé et sans idée s’incline contre le Rayo

Très peu inspirés, les Strasbourgeois n’ont pas réussi à emballer la première manche des demi-finales de Ligue Conférence sur la pelouse du Rayo Vallecano et ont laissé les Espagnols prendre l’avantage (1-0). Rien n’est perdu car, au tour précédent, le Racing s’était aussi incliné, avant de renverser la table à domicile.

Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg

But : Alemão (54e)

Qui a dit qu’on ne s’ennuyait jamais devant les matchs de Strasbourg ? Qu’il se dénonce et qu’on le force à regarder la première période de ce match aller des demi-finales de Ligue Conférence. Sur le terrain du Rayo Vallecano, les hommes de Gary O’Neil n’ont pas subi la même furia qu’à Mayence lors du tour précédent, mais ont tout de même fini par craquer (1-0).

Un Barco vous manque et tout est dépeuplé

Hormis une frappe trop enlevée de Ben Chilwell (15e), venue heurter le mur emblématique du stade de Vallecas, la seule action mémorable du premier acte a été le combat de coqs entre Diego Moreira et Pep Chavarría lors duquel le Strasbourgeois a assené un coup de coude au défenseur adverse, finalement non sanctionné. Bien plus scolaires que d’habitude, les Racingmen ont largement canalisé les Espagnols, fermant le maximum d’espaces dans l’entrejeu, même si l’absence de Valentín Barco a particulièrement pesé dans le manque de créativité des Alsaciens.

À force de voir les Français ne rien tenter, le Rayo a décidé de passer la seconde, faisant souffrir Samir El Mourabet. Sur un corner très bien tiré par Isi Palazòn, Alemão a repris le ballon de la nuque, surprenant Mike Penders, qui n’avait rien eu à faire jusque-là (1-0, 54e). Comme à Mayence, le gardien belge, auteur de deux arrêts devant Florian Lejeune (64e, 86e), a permis aux siens de rester en vie. Malgré un imbroglio dans la surface espagnole pour un contact sur Andrew Omobamidele (78e), le Racing n’a jamais pesé dans le camp adverse. Comme en quarts, il faudra maintenant compter sur la folie de la Meinau et, cette fois, ça sera avec un match de Ligue 1 au cœur de cette double confrontation.

Rayo [4-5-1] : Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Akhomach, Unai López, Valentín, Palazòn (Camello, 88e), De Frutos (Espino, 88e) – Alemão (Díaz, 64e). Entraîneur : Iñigo Pérez.

Strasbourg [5-3-2] : Penders – Ouattara, Høgsberg, Omobamidele, Chilwell, Moreira – El Mourabet (Oyedele, 90e), Enciso, Doukouré – Godo (Amo-Ameyaw, 68e), Emegha (Nanasi, 84e). Entraîneur : Gary O’Neil.

En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)