Sept matchs de suspension pour avoir insulté un arbitre

La Fédération espagnole est impitoyable. Après les 13 matchs de suspension infligés à Esteban Andrada, la RFEF a lourdement sanctionné Isi Palazón, attaquant du Rayo Vallecano, à cause de son comportement lors du match de Liga contre la Real Sociedad (3-3), dimanche dernier.

Strasbourg sait à quoi s’en tenir

Le numéro 7 du Rayo, sorti en cours de partie, a pris un carton rouge quelques instants après le coup de sifflet final pour avoir contesté les décisions arbitrales. À la suite de cette expulsion, le joueur de 31 ans s’est mis à insulter l’arbitre : « Vous êtes un scélérat. » Ces propos ont obligé la RFEF à le suspendre pour sept rencontres. Isi Palazón ne peut donc plus rejouer de la saison en championnat. Mais il sera bien présent pour la double confrontation contre Strasbourg, en demi-finales de Ligue Conférence (30 avril et 7 mai).

Des joueurs aussi dissipés que des élèves de CE2.

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