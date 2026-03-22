Barcelone s’impose difficilement avant le derby de Madrid

Barcelone 1-0 Rayo Vallecano

But : Araújo (24e)

Le Barça enchaîne. Quatre jours après leur manita contre Newcastle, les Blaugrana confirment leur embellie du moment grâce à une victoire par la plus petite des marges contre le Rayo Vallecano, équipe toujours chiante à jouer. Dans un match où les Barcelonais ont été maladroits devant le but (15 tirs dont seulement 4 cadrés), la solution est venue d’un coup de pied arrêté. Souvent décrié pour ses performances défensives, Ronald Araújo s’est cette fois trouvé des talents de buteur en reprenant le corner brossé de João Cancelo (1-0, 24e).

Un Barça pas flamboyant mais solide défensivement

Celui qui était parti à Tel-Aviv pour se ressourcer psychologiquement a ensuite tenu la baraque derrière avec ses potos de la défense. Les Catalans peuvent aussi remercier Joan Garcia, excellent sur sa ligne sur les quelques occasions du Rayo. En fin de match, Raphinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal et Ferran Torres auraient même pu doubler la mise s’ils avaient mieux exploité les espaces. L’essentiel est ailleurs : cette victoire permet au FC Barcelone de conforter sa place de leader de la Liga avant le derby de Madrid prévu ce soir.

15 matchs à domicile en Liga cette saison, 15 victoires.