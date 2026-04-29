S’abonner au mag
  • International
  • France

Patrice Évra réclame des comptes à Raymond Domenech dans un documentaire

FC
13 Réactions
Patrice Évra réclame des comptes à Raymond Domenech dans un documentaire

« Ça fait 15 ans que ça dure, ce mensonge. Moi, j’ai pris mes responsabilités et j’aimerais que Raymond Domenech prenne les siennes. » Signé Patrice Évra, dans le documentaire Netflix intitulé « Le bus : les Bleus en grève » et dont les premières images ont été dévoilées. Disponible le 13 mai 2026, le programme dédié à l’Équipe de France promet.

Au casting ? Évra et Domenech, donc, mais aussi d’autres protagonistes ou témoins directs du fiasco vécu en Afrique du sud lors de la Coupe du monde 2010 : William Gallas, Estelle Denis, Bacary Sagna, Robert Duverne… Ce dernier est d’ailleurs filmé en train de craquer, en larmes. De quoi en faire apparaître chez les supporters ?

FC

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
82
116

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.