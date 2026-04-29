Patrice Évra réclame des comptes à Raymond Domenech dans un documentaire

« Ça fait 15 ans que ça dure, ce mensonge. Moi, j’ai pris mes responsabilités et j’aimerais que Raymond Domenech prenne les siennes. » Signé Patrice Évra, dans le documentaire Netflix intitulé « Le bus : les Bleus en grève » et dont les premières images ont été dévoilées. Disponible le 13 mai 2026, le programme dédié à l’Équipe de France promet.

Il y a 16 ans, Knysna. LE BUS : LES BLEUS EN GRÈVE, le documentaire sur l’un des plus grands scandales du foot français, le 13 mai. pic.twitter.com/l4RMUtzWxc — Netflix France (@NetflixFR) April 29, 2026

Au casting ? Évra et Domenech, donc, mais aussi d’autres protagonistes ou témoins directs du fiasco vécu en Afrique du sud lors de la Coupe du monde 2010 : William Gallas, Estelle Denis, Bacary Sagna, Robert Duverne… Ce dernier est d’ailleurs filmé en train de craquer, en larmes. De quoi en faire apparaître chez les supporters ?