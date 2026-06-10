Attention, surprise : Arsène Wenger donne son favori pour la Coupe du monde

En voilà un qui est confiant. Dans un entretien accordé au Figaro, Arsène Wenger, ancien coach d’Arsenal et désormais directeur du développement du football mondial à la FIFA, s’est montré catégorique : les Bleus vont décrocher une troisième étoile.

« Je les mets au-dessus des autres et je sais très bien que cela crée une pression supplémentaire. Mais la France a tellement de talents et Deschamps a de l’expérience. Il trouvera le bon équilibre », a-t-il expliqué.

Mbappé attendu au tournant

Wenger voit aussi Kylian Mbappé briller pendant la compétition. Pour l’ancien entraîneur, aucun doute : l’homme aux 12 buts en deux Coupes du monde va encore répondre présent.

« Je suis prêt à prendre tous les paris. Il va nous faire une très grande Coupe du monde. Il a été critiqué injustement souvent cette saison. Il est tombé dans une équipe du Real Madrid moyenne », a-t-il lâché.

Attention, il était confiant pour Arsenal en Ligue des champions.

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