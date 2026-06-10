Les Bleus sont à Boston !

Reste à ne pas bégayer devant la douane… Ce mercredi 10 juin, aux alentours de 22h heure française, les Bleus ont atterri à Boston ! Parti de l’aéroport du Bourget en début d’après-midi (avec une petite heure de retard), l’Airbus A321 de l’équipe de France a fait crisser ses roues sur le sol américain aux alentours de 16h, heure de Boston. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Didier Deschamps et toute sa troupe sont certainement en train de dégainer l’Esta devant les services de douane américains, en espérant que tout se passe sans encombres, comme ce fut le cas pour d’autres acteurs de la Coupe du monde.

En route 🔜🇺🇸 pic.twitter.com/tvGo5eJa1I — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 10, 2026

Un premier entraînement dès jeudi

Les Bleus rejoindront ensuite l’hôtel Four Seasons de Boston, leur camp de base avec lequel ils sont désormais familiers puisqu’ils y avaient séjourné au mois de mars lors de la tournée américaine et les matchs amicaux contre le Brésil puis la Colombie. Pas de répit pour les Bleus : il va vite falloir digérer le jetlag (toujours plus galère lorsqu’on voyage de l’est vers l’ouest) puisque la première séance aura lieu ce jeudi, jour d’ouverture de la Coupe du monde, au campus sport de la Bentley University. À noter que celle-ci sera ouverte au public.

À voir si Warren Zaïre-Emery pourra quand même prendre part au cocktail de bienvenue…

En France, une liste de matchs à haut risque dressée avant le Mondial