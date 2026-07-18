Messi, Djokovic, Durant..., les stars réunies à New York avant la finale

Durant, Djokovic, Messi… on est en 2012 ou quoi. À J-2 d’Espagne-Argentine, le peureux des hélicoptères Luis de la Fuente, le joueur d’or Rodri, l’encenseur Lionel Scaloni, le baby-sitter Lionel Messi et le danseur Emiliano Martínez sont passés par le Fanatics Fest, un immense festival dédié aux passionnés de sport organisé du 16 au 19 juillet à New York. Les protagonistes de cette finale de Coupe du monde ont répondu aux questions de différentes stars du sport présentes pour l’occasion.

Des actionnaires à gogo

Sur la scène du festival, l’actionneur du PSG Kevin Durant, l’actionnaire du Mans Novak Djokovic, l’actionnaire de Birmingham City Tom Brady. Rio Ferdinand était également présent tout comme l’acteur Kevin Hart et le chanteur Travis Scott.

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Highest in the room.

Luis de la Fuente n’aime pas les hélicoptères