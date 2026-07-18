S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Finale
  • Espagne-Argentine

Messi, Djokovic, Durant..., les stars réunies à New York avant la finale

MBC
1 Réaction
Messi, Djokovic, Durant..., les stars réunies à New York avant la finale

Durant, Djokovic, Messi… on est en 2012 ou quoi. À J-2 d’Espagne-Argentine, le peureux des hélicoptères Luis de la Fuente, le joueur d’or Rodri, l’encenseur Lionel Scaloni, le baby-sitter Lionel Messi et le danseur Emiliano Martínez sont passés par le Fanatics Fest, un immense festival dédié aux passionnés de sport organisé du 16 au 19 juillet à New York. Les protagonistes de cette finale de Coupe du monde ont répondu aux questions de différentes stars du sport présentes pour l’occasion.

Des actionnaires à gogo

Sur la scène du festival, l’actionneur du PSG Kevin Durant, l’actionnaire du Mans Novak Djokovic, l’actionnaire de Birmingham City Tom Brady. Rio Ferdinand était également présent tout comme l’acteur Kevin Hart et le chanteur Travis Scott. 

Post Instagram Voir sur instagram.com

Highest in the room.

Luis de la Fuente n’aime pas les hélicoptères

MBC

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Livres

Livre So Foot "Maradona : génial, fou et légendaire"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

Allez-vous regarder le match pour la 3e place entre la France et l'Angleterre ?

Oui
Non
Fin Dans 14h
138
65

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.