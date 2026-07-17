Les Bleus auront de nouveau chaud contre l’Angleterre

Pas de deuxième coup de clim. Après avoir bénéficié de la climatisation du stade de Dallas en demi-finales face à l’Espagne, les Bleus devront à nouveau lutter contre la chaleur pour la petite finale de samedi soir. Environ 32°C et surtout un taux d’humidité supérieur à 70% sont en effet attendus sur Miami, où Kylian Mbappé et sa clique ont rendez-vous avec l’Angleterre.

Arrivés jeudi en Floride après avoir définitivement quitté leur camp de base de Boston, les joueurs de l’équipe de France auront eu 48h pour s’adapter à une énième météo différente. Après les orages et la chaleur caniculaire, place désormais à une humidité étouffante.

Au moins, ils auront évité l’asphyxie des feux canadiens qui polluent l’air de New York, bien vu.

Pour Konaté, l’Espagne n’est pas dans la tête des Bleus