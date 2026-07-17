S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Petite finale
  • France-Angleterre

Les Bleus auront de nouveau chaud contre l’Angleterre

TB
Réactions
Les Bleus auront de nouveau chaud contre l’Angleterre

Pas de deuxième coup de clim. Après avoir bénéficié de la climatisation du stade de Dallas en demi-finales face à l’Espagne, les Bleus devront à nouveau lutter contre la chaleur pour la petite finale de samedi soir. Environ 32°C et surtout un taux d’humidité supérieur à 70% sont en effet attendus sur Miami, où Kylian Mbappé et sa clique ont rendez-vous avec l’Angleterre.

Arrivés jeudi en Floride après avoir définitivement quitté leur camp de base de Boston, les joueurs de l’équipe de France auront eu 48h pour s’adapter à une énième météo différente. Après les orages et la chaleur caniculaire, place désormais à une humidité étouffante.

Au moins, ils auront évité l’asphyxie des feux canadiens qui polluent l’air de New York, bien vu.

Pour Konaté, l’Espagne n’est pas dans la tête des Bleus

TB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

Allez-vous regarder le match pour la 3e place entre la France et l'Angleterre ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
138
46

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.