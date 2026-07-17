Mais c’est quoi ce chant des joueurs argentins qui fait tant polémique ?

Pas de quoi en faire une chorale. En quête d’une quatrième étoile, ce dimanche face à l’Espagne, les joueurs argentins ont pris l’habitude d’entonner un chant bien à eux composé pour la gloire de Lionel Messi et de Diego Maradona. Explications des paroles.

Ganamos la tercera con Lionel, Nous avons gagné la troisième avec Lionel, Queremos ser campeones otra vez. Nous voulons être champions une nouvelle fois. Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar, Et 32 ans plus tard, la Scaloneta va venger La Copa que le robaron al diez, La Coupe qu’ils ont volée au 10 la que no nos dejaron levantar. Celle qu’on ne nous a pas laissée soulever Quiero ver la cuarta estrella, Je veux voir la quatrième étoile brillar en la camiseta. briller sur le maillot Soy argento de la cuna hasta el cajón… Je suis argentin du berceau au cercueil Por Malvinas, por el Diego Pour les Malouines, pour Diego Por la ultima de Leo… Pour la dernière de Léo Argentina quiero verte bicampeón Argentine, je veux te voir double championne Soy hincha de la Selección, Je suis un supporter de la Sélection la aliento con el corazón. je l’encourage avec le cœur

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Pour les Malouines et Diego Maradona

Le refrain démarre en mode dévotion pure pour le boss suprême, Lionel Messi, avant de bifurquer sec vers une histoire de règlement de comptes vieille de 30 ans. Direction 1994, Mondial aux États-Unis : quand l’Albiceleste évoque la « vengeance », c’est du contrôle antidopage de Diego Maradona qu’on parle. Positif à l’éphédrine (un stimulant pour le système nerveux et cardio) après le match d’ouverture face au Nigeria, le Pibe de Oro se fait sortir du tournoi et son aventure nationale prend fin. Un traumatisme jamais vraiment digéré dans le pays d’Amérique du Sud. Alors forcément, pour la Scaloneta, soulever la Coupe précisément là où tout s’est arrêté pour Diego, ça a un petit goût de revanche qui ne doit rien au hasard.

Et comme si un seul contentieux ne suffisait pas, le chant embarque aussi les Malouines dans le combo. Retour en 1982 : le 2 avril, l’armée argentine débarque sur l’archipel, sous pavillon britannique depuis 1833, et déclenche une guerre éclair face aux Anglais. Deux mois plus tard, défaite argentine sur toute la ligne qui précipitera au passage la chute de la dictature en place à Buenos Aires. Une autre grande rancœur de l’histoire de l’Argentine, que les joueurs n’ont pas tardé à afficher après la rencontre contre l’Angleterre (1-2).

Le Premier ministre espagnol sera bien présent au MetLife Stadium