À l’américaine jusqu’au bout. Pour la première fois, en plus d’une médaille, les vainqueurs du Mondial recevront des bagues de champion, inspirées de la tradition des sports américains, a annoncé ce jeudi la FIFA. Avec d’un côté le trophée de la Coupe du monde et de l’autre l’équipe victorieuse, les anneaux seront personnalisés en style, mais aussi en taille pour 30 des vainqueurs espagnols ou argentins.

Au bon souvenir de Paul Pogba

1996 autres bijoux seront disponibles au public, portant le total à 2026, en clin d’œil à l’année du tournoi (vous l’aviez ?) et, on s’en doute, pour faire augmenter les enchères parmi la collectionosphère. Immédiatement après la finale de dimanche, le capitaine et le sélectionneur des champions se verront remettre des bagouses provisoires, en attendant celles sur-mesure.

Le sport pionnier de cette tradition est le baseball, la MLB instaurant cette récompense en 1922, cinq ans avant que le hockey sur glace ne l’imite. Clin d’œil de l’histoire : la première équipe sportive à avoir remporté cet ornement est les Giants… de New York, lieu de la finale du Mondial de foot 104 ans après. Entre temps, la NBA dès son premier titre (1947) et la NFL en 1966 ont copié la tendance américaine. En 2018, Paul Pogba avait, de lui-même, distribué des bagues à l’équipe de France championne du monde, créées par Jason Arasheben, le joailler de la NBA.

Paul Pogbague.

L’arbitre de la finale ému aux larmes après sa désignation