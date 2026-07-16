Javier Milei confirme que les Malouines sont argentines

À la suite de la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre (2-1) en demi-finales de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Albiceleste ont brandi une banderole proclamant que « les Malouines sont argentines ». Aujourd’hui sous souveraineté britannique, l’archipel revendiqué par l’Argentine avait provoqué une guerre entre les deux pays en 1982. Le bilan : plus de 900 morts. Après la diatribe du gouvernement britannique au lendemain du match, le président argentin Javier Milei s’est également emparé du sujet.

« Les Malouines sont argentines et nous allons les récupérer »

Le chef d’État était ce jeudi dans les studios de la radio El Observador pour discuter de cette référence au litige territorial opposant les deux pays depuis des décennies : « Effectivement, les Malouines sont argentines, et nous allons les récupérer », a-t-il annoncé avec un phrasé rappelant les annonces de son pote Donald Trump. « Nous allons le faire sur le plan diplomatique avec intelligence. » Javier Milei en a profité pour saluer les efforts de Buenos Aires qui, après des « avancées énormes, fait en sorte que l’ONU oblige l’Angleterre à venir s’asseoir pour discuter ».

Quelques minutes avant, Milei déclarait pourtant qu’il « renouvelait son appel à ne pas mélanger football et politique », tout en indiquant « comprendre l’action » des joueurs argentins. D’après le président sud-américain, cette revendication sur la souveraineté des Malouines « est un sentiment qui habite tous les Argentins, et il est parfaitement licite qu’ils (les joueurs) veuillent l’exprimer ».

Ce « grand ami d’Israël » n’en dit pas autant pour la Palestine.

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