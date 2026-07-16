Un ancien Lillois rebondit à Levante

Le chômage n’aura pas duré longtemps. Libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC, le recordman de sélections avec l’Algérie avec 123 capes s’est engagé avec Levante jusqu’en juin 2028. Le club espagnol, 16e de la dernière saison de Liga, a officialisé ce jeudi l’arrivée du natif de Châlons-en-Champagne.

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Retour en Liga

Après deux saisons à Lille, Mandi retrouve un championnat qu’il connaît déjà très bien, avec 206 apparitions au compteur. Passé notamment par le Betis et Villarreal, l’international algérien va désormais renforcer la défense du club valencien pour les deux prochaines saisons. Une nouvelle aventure espagnole pour celui qui avait disputé 40 matchs avec les Dogues la saison dernière.

Après une Coupe du monde à oublier, Mandi a rapidement trouvé de quoi se relever.

Le LOSC accueille une nouvelle recrue