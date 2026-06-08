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Lille ou la retraite ? Olivier Giroud a fait son choix

TJ
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Lille ou la retraite ? Olivier Giroud a fait son choix

Toujours en cannes. Incertain quant à la suite de sa longue carrière professionnelle après une pige passée à Lille, Olivier Giroud a enfin pris une décision. À 39 ans, l’ex-international français a décidé de rempiler avec le LOSC, pour une saison supplémentaire, comme annoncé par le club nordiste ce lundi. Une décision sans doute motivée par le fait que le club retrouve cette saison la Ligue des champions.

Giroud « pleinement épanoui » au LOSC

Les raisons de cette prolongation peuvent aussi se trouver quelque part dans la saison précédente, où Giroud aura tout de même inscrit onze pions en 44 rencontres jouées (et en prenant compte du fait qu’il y ait eu beaucoup de sorties de banc). « Je suis très content de continuer l’aventure ici. Je me sens très bien au LOSC, pleinement épanoui », a réagi le joueur sur le site du club, où un petit clin d’œil a été fait en référence au meme « Yes, is a Giroud ».

Un choix qui, visiblement, n’empêchera pas le meilleur buteur de l’histoire des Bleus d’être consultant pour la BBC lors de la Coupe du monde (de jeudi jusqu’au 19 juillet prochain), en compagnie entre autres de Wayne Rooney et d’Alan Shearer.

Joueur et consultant en même temps, tout est possible.

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TJ

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