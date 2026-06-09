La place de choix de Michael Olise dans le grand livre des Bleus

Et Michael, Ballon d’or ? Auteur de trois pions face à la vaillante Irlande du Nord, ce lundi soir, Michael Olise a une nouvelle fois montré l’étendue de son talent dans une attaque française qui a peiné pour trouver la faille. Avec son triplé, l’ailier du Bayern Munich en est maintenant à 7 buts en 17 sélections avec l’équipe de France, soit autant qu’Ousmane Dembélé.

Platini, Djorkaeff… Olise à l’affût

Si Olise a égalé Dembélé au classement des buteurs des Bleus, il est également le premier joueur à inscrire 7 buts avec les Bleus après ses 17 premiers matchs depuis Youri Djorkaeff en juin 1996, qui en avait planté dix, d’après Statsdufoot.

Et puisqu’on est lancés dans le grand bain des statistiques, autant y plonger jusqu’au bout : depuis Michel Platini et son triplé face à la Yougoslavie (3-2) à l’Euro 1984, c’est la première fois qu’un seul homme porte les Bleus sur ses épaules en inscrivant les trois seuls buts d’une victoire. On y était presque face à l’Argentine en 2022, mais bon, ne remuons pas le couteau.

Définition de « Miracle » : Michael Olise a décidé de représenter la France.

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