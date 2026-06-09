S’abonner au mag
  • International
  • Burkina Faso

L’international burkinabé Ben Aziz Zagré est décédé

EM
5 Réactions
L’international burkinabé Ben Aziz Zagré est décédé

Le monde du football a appris le décès de l’international burkinabé Ben Aziz Zagré. À seulement 27 ans, il est décédé des suites d’un cancer du genou alors qu’il avait pris sa retraite l’été dernier à cause de la maladie.

L’ancien défenseur aura pas mal voyagé lors de sa carrière avec des expériences au Danemark, au Portugal ou encore en Russie. Son ancien club, l’Esbjerg fB, évoluant en deuxième division danoise, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux : « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris que notre ancien défenseur Ben Aziz Zagre, âgé de seulement 27 ans, n’était plus parmi nous. Ben avait rejoint l’EfB en 2018, où il avait disputé cinq matchs avec l’équipe première. »

Un de ses anciens coéquipiers, Mohamed Konaté, lui a également adressé quelques mots : « Repose en paix frérot. Tu as lutté de toutes tes forces pendant tout ce temps contre cette maladie. C’est dommage que toutes ces personnes étaient là juste pour les moments où tout allait bien. »

La patate de Lechi Sadulayev

EM

Commentaires

Les membres ont posté 5 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Entre Mbappé et Dembélé, qui sortir du onze des Bleus ?

Mbappé
Dembélé
Aucun
Fin Dans 2j
99
32

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.