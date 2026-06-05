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La patate de Lechi Sadulayev

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La patate de Lechi Sadulayev

Les missiles, la Russie connaît. Mais ce vendredi soir, celui de Lechi Sadulayev a fait du bien aux yeux et n’a été douloureux que pour les supporters du Burkina Faso : en match amical, le joueur de 26 ans n’a même pas attendu le quart d’heure de jeu pour envoyer un boulet de canon au fond des filets.

Mirantchouk buteur aussi

Valorisé à seulement trois millions d’euros par Transfermarkt, cet ailier gauche appartenant à l’Akhmat Grozny s’est en tout cas distingué de belle manière. Plus connu et capitaine de sa nation, Alekseï Mirantchouk a ensuite imité son partenaire pour dessiner encore un peu plus la victoire de son pays.

Pas de quoi changer la position de l’UEFA.

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