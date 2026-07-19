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Le dispositif presque flippant autour de Donald Trump à la finale du Mondial

TJ
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Le dispositif presque flippant autour de Donald Trump à la finale du Mondial

On est pas si mal devant notre télé, finalement. Aperçu en tribune présidentielle du MetLife Stadium aux côtés de Gianni Infantino, Donald Trump assiste à son premier match de la Coupe du monde, que les États-Unis ont pourtant organisé en majorité. Pour permettre une telle venue, d’importants moyens ont été mis en place par les services de sécurité américains.

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La réalisation de cet Espagne-Argentine a montré le président américain debout à sa place, derrière une énorme barrière de protection vitrée. De quoi se rendre compte de toutes les précautions prisesn autour du POTUS, dont chaque sortie est minutieusement préparée depuis la tentative d’assassinat échouée contre lui en juillet 2024, en Pennsylvanie.

Qu’importe, le spectacle est ailleurs ce dimanche soir.

TJ

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