Le pétage de plombs de Leandro Paredes

La défaite amère n’excuse pas la connerie profonde. Leandro Paredes a beau être un sacré joueur de foot, dont la nervosité et la rugosité sur le terrain sont à l’appréciation de chacun, le milieu de terrain de Boca Juniors a totalement vrillé après le coup de sifflet final de la finale de la Coupe du monde.

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Déjà auteur d’une entrée de boucher à la pause, il a accumulé les fautes toujours à la limite. Mais ce n’est pas le pire. Après la rencontre, il a littéralement pété les plombs, frappant et étranglant Eric Garcia, avant de vouloir s’occuper de Gavi au sol. Exclu par l’arbitre et obligeant Scaloni à s’interposer, il devrait logiquement (si le foot ne marche pas complètement sur la tête) hériter d’une lourde suspension.

S’il veut apprendre à perdre avec classe, il pourrait s’inspirer de son coach.

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