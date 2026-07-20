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L’Argentine proche d’un record de fautes en Coupe du monde

AB
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L’Argentine proche d’un record de fautes en Coupe du monde

C’est presque du népotisme. En finale de cette Coupe du monde 2026, l’Argentine a commis 25 fautes. Il s’agit du plus haut total de fautes dans la compétition depuis… l’Argentine en finale de l’édition 2022 (26). En Amérique du Nord, l’Albiceleste affiche le plus grand nombre de fautes commises (113), de cartons jaunes reçus (15 auxquels s’ajoute un rouge), mais également le deuxième plus grand nombre de fautes subies (100), dont on imagine que la moitié a été provoquée par le seul Lionel Messi.

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Les Néerlandais sont les plus sympas

La France, elle, se classe quatrième – tout de même – en fautes commises (84), seizième en cartons jaunes reçus (6) et sixième en fautes subies (74). À noter que les Pays-Bas ont remporté le Prix du fair-play (trois cartons jaunes seulement en quatre matchs).

Le pays du melon mais surtout des tulipes, symbole de l’amour durable.

Comment l'Argentine va-t-elle vivre sans Messi ?

AB

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