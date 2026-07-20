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Les célébrations prévues pour les champions du monde à Madrid

LB
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Les célébrations prévues pour les champions du monde à Madrid

Y que fue ? Au lendemain du deuxième sacre mondial de leur histoire après une finale âpre face à l’Argentine (1-0), les Espagnols sont de retour dans la péninsule ibérique et s’apprêtent à célébrer leur titre dans Madrid.

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Visites protocolaires et défilé dans les rues madrilènes

Après leur atterrissage à l’aéroport de Madrid-Barajas à 14h30, les champions du monde se sont rendus au Palais de la Zarzuela pour rencontrer la famille royale. Le tour des institutions s’est poursuivi au Palais de la Moncloa, le siège du gouvernement espagnol pour rencontrer Pedro Sánchez aux alentours de 19h. Ils défileront ensuite dans les rues de la capitale espagnole jusqu’à la place Cibeles sur un bus à impériale, où le trophée sera présenté à la foule. Le préfet de Madrid, Francisco Martín, a indiqué attendre « environ un million de personnes ».

La nuit promet d’être longue.

Aleksander Čeferin a boycotté la finale du Mondial

LB

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