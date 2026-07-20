Le montant record rapporté par la Coupe du monde à la FIFA

Money, money, money. Selon The Guardian, la compétition aurait rapporté 15 milliards de dollars à la FIFA, soit un peu plus de 13 millions d’euros. Une somme record et au-delà des prévisions.

Une augmentation exponentielle

L’instance du football mondial avait initialement prévu une recette s’élevant à 11 milliards de dollars, soit 4 milliards de plus. Des revenus records qui seraient tirés de la hausse exponentielle du prix des billets (+35%) combinée à la hausse des droits TV pour ce Mondial (+34%). S’ajoute également les commissions engrangées par la FIFA sur la revente des billets puisque l’organisation du football mondial prélève 15% à l’acheteur mais également au revendeur. Un montant record qui devrait également se retrouver dans les sommes reversées aux différentes fédérations pour leur parcours durant le Mondial.

Jackpot.

Le Mondial 2026, ça Trump énormément