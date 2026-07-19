Des nouvelles de l'appel du Sénégal devant le TAS

Une histoire qui traîne, qui traîne… Qu’elle semble loin cette finale de CAN. Un vainqueur sur le terrain, un vainqueur administratif et une situation qui doit se décanter devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Pas de décision avant l’automne ?

Toujours en attente d’une décision finale de la part du TAS de Lausanne, le Sénégal et le Maroc ne devraient pas être fixés de sitôt. Selon le média IUSPORT, alors que la décision était attendue pour le mois de juillet, le verdict du contention entre les deux pays ne pourrait intervenir qu’en octobre prochain, au mieux.

Dans l’état, l’audience concernant la désignation du champion d’Afrique devrait avoir lieu en septembre, a minima, avant des délibérations qui devraient durer un mois. Pour rappel, le TAS a été saisi pour inverser ou non la décision de la CAF d’attribuer le titre de champion d’Afrique au Maroc, après les incidents survenus lors de la finale en janvier dernier. L’instance concernée n’a de son côté pas officiellement communiqué sur le sujet.

Patience, tout vient à point à qui sait attendre.

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