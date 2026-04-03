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Quand Kalidou Koulibaly apprend qu’il n’est plus champion d’Afrique

CT
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Quand Kalidou Koulibaly apprend qu’il n’est plus champion d’Afrique

Deux champions à Riyad. Kalidou Koulibaly, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, a révélé que Yassine Bounou, gardien de but du Maroc, lui a annoncé le retrait du titre de champion d’Afrique des Lions de la Teranga au profit des Marocains le 17 mars dernier.

Deux rivaux copains

« J’étais avec Yassine au moment où quelqu’un l’appelle et lui annonce la nouvelle, et il me le dit. J’étais déstabilisé et je me disais : Il rigole ?” Mais ce n’était pas le cas. Quelques secondes après, j’ai reçu le communiqué de la CAF… Je n’y croyais pas trop », explique le défenseur central de 34 au média Carré sur YouTube.

Les deux finalistes de la CAN 2025 se côtoient au quotidien depuis 2023, période où ils ont rejoint le club d’Al Hilal, en Arabie saoudite. Malgré cette affaire, Koulibaly affirme que sa relation avec Bounou est toujours aussi excellente : « Yassine m’a dit en blaguant : “Vous n’êtes plus champions d’Afrique, c’est nous les champions d’Afrique !” On en rigolait. Il n’y a aucun problème avec Yassine Bounou car nous avons une très bonne relation. »

Attendez quand même la décision du Tribunal arbitral du sport.

Le mea culpa d’un Marocain après des likes sur le Sénégal

CT

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