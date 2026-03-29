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La CAF prête à se plier au Tribunal arbitral du sport ?

LB
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La CAF prête à se plier au Tribunal arbitral du sport ?

On a parcouru le chemin. Réunie en Comex pour la première fois depuis que le jury d’appel de la CAF a donné le Maroc vainqueur sur tapis vert de la CAN 2025, la Confédération Africaine du football n’a fait aucun commentaire au sujet de cette décision.

Le Tribunal arbitral du sport comme juge de paix

Si les Sénégalais ont finalement porté l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport qui devrait rendre sa décision dans les prochains jours, la CAF par la voix de son président, Patrice Motsepe, a tenu à calmer le jeu : « Quelque soit la décision du TAS, nous la respecterons ».

Ne reste plus qu’à attendre le dénouement.

Le Maroc met un gros coup de pression au Sénégal

LB

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