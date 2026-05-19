Le Sénégal et le Maroc épargnés en vue de la CAN 2027 : le tirage complet

Le cap vers l’Est a commencé. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, organisée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, s’est déroulé au Caire (Égypte) ce mardi. 48 nations ont été réparties dans 12 groupes différents (4 équipes par groupe), où les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale. Seules les poules des pays co-organisateurs n’auront qu’une seule place qualificative.

Les finalistes de la dernière édition épargnés

Le Sénégal et le Maroc, finalistes de la CAN 2025, ont été très vernis pour ce tirage au sort. Placés dans le groupe A, les Lions de l’Atlas affronteront le Gabon, le Niger et le Lesotho, tandis que leurs homologues de la Teranga joueront contre le Mozambique, le Soudan et l’Éthiopie dans le groupe J. La poule C mettra à l’honneur deux nations qui vont participer à la Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire et le Ghana.

The AFCON 2027 PAMOJA Qualifiers draw has been finalized, with 48 teams discovering their path to the tournament as they compete for the 24 available spots at next year’s finals in East Africa. pic.twitter.com/LHDSdKXcmA — Ground Sports (@GroundSports1) May 19, 2026

Les éliminatoires auront lieu de septembre à novembre 2026, alors que la phase finale du tournoi se tiendra du 19 juin au 18 juillet 2027.

Selon Achraf Hakimi, la CAN doit revenir au Maroc