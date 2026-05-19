Medhi Benatia et Paul Pogba réunis par Aurélien Tchouaméni

Attention, l’émission va durer 4h48. L’équipe technique d’Aurélien Tchouaméni a intérêt à avoir ramené des batteries de rechange : il y avait de sacrés clients et des grands bavards récemment sur le plateau de son émission, The Bridge. Aux côtés du rappeur marseillais Soprano, Paul Pogba et Medhi Benatia seront de la partie. À noter que l’émission aurait été enregistrée avant l’incident entre Valverde et Tchouaméni, raison pour laquelle le sujet ne sera pas abordé avec le créateur de l’émission.

« Pourquoi je pars ? Parce que je suis fatigué »

L’ancien directeur du foot marseillais va-t-il repartir en freestyle comme après la défaite de l’OM à Lorient ? Il promet en tout cas d’aborder les raisons de son départ. Dans le teasing, on peut l’entendre dire : « Pourquoi je pars ? Parce que je suis fatigué, car je n’en peux plus. » Paul Pogba, aussi, n’a pas intérêt à se cacher. Pour le joueur absent quasiment durant toute la saison, les explications autour de son état physique se font attendre.

Bientôt un nouvel épisode de The Bridge avec @paulpogba, @MedhiBenatia et @Sopranopsy4 👀 Merci à @fortuneo , notre partenaire pour cet épisode ! pic.twitter.com/IBQgmDh7Sq — The Bridge (@Thebridge_show) May 18, 2026

Pour le prochain épisode, on suggère Valverde, Rüdiger et Carreras.

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