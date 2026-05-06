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Álvaro Carreras en pleine tempête
Encore des turbulences à Madrid. Ce mardi, le média espagnol Onda Cero indiquait qu’Antonio Rüdiger aurait giflé Álvaro Carreras lors d’un entraînement. En cause : une attitude qui laissait à désirer.
Sentant la tempête arriver une nouvelle fois au-dessus de la Casa Blanca, le latéral gauche espagnol s’est pressé de sortir le parapluie (ou le pare-balles) via une story Instagram.
Ciel bas sur Madrid
« Ces derniers jours, des insinuations et commentaires sur ma personne ont surgi et ça ne correspond pas à la réalité » explique l’ex-latéral de Benfica dans son communiqué.
Que era cierto lo de que Rüdiger le había soltado un guantazo en el vestuario tú, estoy a grito pelao SNFNSKFNSNDNDNFNDNDNDNDNSNNCNDJGKEJFJD pic.twitter.com/dRxNyMmKPj— Rеvеn (@RevenRV) May 5, 2026
Il reconnaît « un incident avec un coéquipier », mais il assure que ce n’est « qu’un cas isolé et sans importance qui a déjà été réglé » avant de livrer son ressenti sur sa situation dans le groupe : « Mes relations avec toute l’équipe sont excellentes. Allez Madrid ! » On le croit volontiers, même si le beau temps n’a généralement pas besoin d’être annoncé sur les réseaux sociaux.
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EM