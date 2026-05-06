S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Álvaro Carreras en pleine tempête

EM
6 Réactions
Álvaro Carreras en pleine tempête

Encore des turbulences à Madrid. Ce mardi, le média espagnol Onda Cero indiquait qu’Antonio Rüdiger aurait giflé Álvaro Carreras lors d’un entraînement. En cause : une attitude qui laissait à désirer.

Sentant la tempête arriver une nouvelle fois au-dessus de la Casa Blanca, le latéral gauche espagnol s’est pressé de sortir le parapluie (ou le pare-balles) via une story Instagram.

Ciel bas sur Madrid

« Ces derniers jours, des insinuations et commentaires sur ma personne ont surgi et ça ne correspond pas à la réalité » explique l’ex-latéral de Benfica dans son communiqué.

Il reconnaît « un incident avec un coéquipier », mais il assure que ce n’est « qu’un cas isolé et sans importance qui a déjà été réglé » avant de livrer son ressenti sur sa situation dans le groupe : « Mes relations avec toute l’équipe sont excellentes. Allez Madrid ! » On le croit volontiers, même si le beau temps n’a généralement pas besoin d’être annoncé sur les réseaux sociaux.

Qui vit la pire fin de saison entre le Real Madrid et l’OM ?

PSG : une dynastie à lancer

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)
Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Revivez Arsenal - Atlético de Madrid (1-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.