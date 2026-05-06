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Nouvelle finale pour les Tigres de Gignac

EL
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Nouvelle finale pour les Tigres de Gignac

Le bouquet final. À 40 ans et en fin de contrat, André-Pierre Gignac pourrait entrer un peu plus dans la légende des Tigres. Dans la nuit de mardi à mercredi, son équipe s’est qualifiée pour la finale de la Coupe des champions de la CONCACAF en battant le Nashville SC (1-0).

Une finale contre Hugo Lloris ?

Le buteur français est resté sur le banc, mais aura donc l’occasion de remporter un dixième titre avec le club mexicain. Depuis son arrivée, il a déjà connu quatre finales de la compétition : après trois échecs en 2016, 2017 et 2019, il avait été sacré en 2020, avec le but vainqueur à la clé.

Contre Nashville, le but synonyme de qualification a été inscrit par Juan Brunetta, sur une passe d’Ángel Correa, buteur à l’aller (0-1). En finale, les Tigres retrouveront le vainqueur de la double confrontation entre Toluca et le Los Angeles FC.

Un duel entre Hugo Lloris et André-Pierre Gignac sentirait bon la Coupe du monde 2010. Ou l’Euro 2016, au choix.

Le tifo dingue des Tigres pour leur légende française

EL

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