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Pronostic Bayern Munich – PSG
Analyse du match Bayern Munich – PSG. Découvrez notre pronostic : victoire du Bayern avec plus de 3,5 buts. Un match intense en UEFA Champions League.
Le Bayern Munich doit renverser la vapeur après une défaite 5-4 face au PSG. En Bavière, l’enjeu est clair : une victoire d’au moins un but pour espérer se qualifier. Vincent Kompany et ses hommes ont montré leur capacité à réagir, mais la défense devra être solide. Les Parisiens, eux, arrivent avec un mince avantage mais ont montré des failles défensives récemment. Avec une attaque en feu, le Bayern ne lâchera rien à domicile.
Le Bayern doit s’imposer pour espérer se qualifier
Forme Bayern Munich
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|2026-05-02
|Bayern Munich
|3-3
|Heidenheim
|D
|2026-04-28
|PSG
|4-5
|Bayern Munich
|L
|2026-04-25
|Mainz
|3-4
|Bayern Munich
|W
|2026-04-22
|Bayer Leverkusen
|0-2
|Bayern Munich
|W
|2026-04-19
|Bayern Munich
|4-2
|VfB Stuttgart
|W
Le Bayern Munich a montré des faiblesses défensives, notamment face à Heidenheim (3-3). Malgré cela, l’équipe est redoutable offensivement avec 17 buts en 5 matchs. La défaite à Paris n’a pas entamé leur moral, et ils restent dangereux, surtout à domicile. Mais attention aux absences de Serge Gnabry et les doutes autour d’Alphonso Davies.
Forme PSG
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|2026-05-02
|PSG
|2-2
|Lorient
|D
|2026-04-28
|PSG
|5-4
|Bayern Munich
|W
|2026-04-25
|Angers
|0-3
|PSG
|W
|2026-04-22
|PSG
|3-0
|Nantes
|W
|2026-04-19
|PSG
|1-2
|Lyon
|L
Le PSG, avec trois victoires en cinq matchs, a aussi des failles en défense. Le nul face à Lorient (2-2) montre une défense poreuse. Offensivement, les Parisiens ont frappé fort à l’aller, mais leur avance d’un but reste fragile. Luis Enrique devra trouver l’équilibre parfait pour gérer ce match décisif.
Historique des confrontations
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|2026-04-28
|PSG
|5-4
|Bayern Munich
|2025-11-04
|PSG
|1-2
|Bayern Munich
|2025-07-05
|PSG
|0-2
|Bayern Munich
|2024-11-26
|Bayern Munich
|1-0
|PSG
|2023-03-08
|Bayern Munich
|2-0
|PSG
Le Bayern a souvent pris l’avantage contre le PSG, remportant trois de leurs cinq dernières confrontations. À domicile, les Bavarois savent faire la différence, mais le 5-4 à Paris change la donne. Une nouvelle bataille intense s’annonce.
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Le football reste imprévisible, et même si le Bayern a l’avantage du terrain, le PSG ne se laissera pas faire si facilement. Chaque instant de ce match pourrait faire la différence.PSG : une dynastie à lancer
RD/YF