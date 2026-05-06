Pronostic Bayern Munich – PSG

Publié Aujourd'hui à 11:00 le Mercredi 06 Mai à 11:00 Mis à jour à 11:12

Analyse du match Bayern Munich – PSG. Découvrez notre pronostic : victoire du Bayern avec plus de 3,5 buts. Un match intense en UEFA Champions League.

Informations clés Bayern doit gagner pour se qualifier, après une défaite 5-4.

PSG a un léger avantage, mais défense poreuse.

Bayern invaincu à domicile contre PSG depuis 2023.

Match aller spectaculaire : 5-4 pour PSG.

Le pari « Plus de 3,5 buts » est coté à 1.95.

Infos du match Stade Allianz Arena (Munich, Germany) — capacité 75 000 Compétition UEFA Champions League Tour / Journée Demi-finale retour Entraîneur Bayern Munich Vincent Kompany Entraîneur PSG Luis Enrique Score cumulé (aller) 4-5 (côté Bayern Munich)

Le Bayern Munich doit renverser la vapeur après une défaite 5-4 face au PSG. En Bavière, l’enjeu est clair : une victoire d’au moins un but pour espérer se qualifier. Vincent Kompany et ses hommes ont montré leur capacité à réagir, mais la défense devra être solide. Les Parisiens, eux, arrivent avec un mince avantage mais ont montré des failles défensives récemment. Avec une attaque en feu, le Bayern ne lâchera rien à domicile.

Le Bayern doit s’imposer pour espérer se qualifier

Forme Bayern Munich

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 Bayern Munich 3-3 Heidenheim D 2026-04-28 PSG 4-5 Bayern Munich L 2026-04-25 Mainz 3-4 Bayern Munich W 2026-04-22 Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Munich W 2026-04-19 Bayern Munich 4-2 VfB Stuttgart W

Le Bayern Munich a montré des faiblesses défensives, notamment face à Heidenheim (3-3). Malgré cela, l’équipe est redoutable offensivement avec 17 buts en 5 matchs. La défaite à Paris n’a pas entamé leur moral, et ils restent dangereux, surtout à domicile. Mais attention aux absences de Serge Gnabry et les doutes autour d’Alphonso Davies.

Forme PSG

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 PSG 2-2 Lorient D 2026-04-28 PSG 5-4 Bayern Munich W 2026-04-25 Angers 0-3 PSG W 2026-04-22 PSG 3-0 Nantes W 2026-04-19 PSG 1-2 Lyon L

Le PSG, avec trois victoires en cinq matchs, a aussi des failles en défense. Le nul face à Lorient (2-2) montre une défense poreuse. Offensivement, les Parisiens ont frappé fort à l’aller, mais leur avance d’un but reste fragile. Luis Enrique devra trouver l’équilibre parfait pour gérer ce match décisif.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2026-04-28 PSG 5-4 Bayern Munich 2025-11-04 PSG 1-2 Bayern Munich 2025-07-05 PSG 0-2 Bayern Munich 2024-11-26 Bayern Munich 1-0 PSG 2023-03-08 Bayern Munich 2-0 PSG

Le Bayern a souvent pris l’avantage contre le PSG, remportant trois de leurs cinq dernières confrontations. À domicile, les Bavarois savent faire la différence, mais le 5-4 à Paris change la donne. Une nouvelle bataille intense s’annonce.

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Pour les amateurs de sensations fortes, le pari « Plus de 3,5 buts dans le match » est coté à 1.95. Vu le 5-4 du match aller et les récentes performances offensives des deux équipes, cette option est à considérer.

Le football reste imprévisible, et même si le Bayern a l’avantage du terrain, le PSG ne se laissera pas faire si facilement. Chaque instant de ce match pourrait faire la différence.

PSG : une dynastie à lancer