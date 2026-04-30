S’abonner au mag
  • Angleterre

John Terry valide à « 100% » une idée de l’extrême droite anglaise

EA
43 Réactions
John Terry valide à « 100% » une idée de l’extrême droite anglaise

Grands joueurs, petites personnes. John Terry, ancien défenseur et capitaine de Chelsea, a apporté son soutien au politicien nationaliste Rupert Lowe. Président du club de football de Southampton de 1996 à 2006 puis de 2008 à 2009, Lowe a rejoint Reform UK, le parti du faux fan d’Ipswich Nigel Farage, en 2019. En 2025, il est écarté, accusé d’harcelement moral, et fonde son propre parti : Restore Britain, dont l’ambition est de plaider pour l’expulsion des immigrés illégaux, la protection de la « culture anglaise » et des principes chrétiens. 

Le défenseur d’une certaine idée répugnante du Royaume-Uni

Sur les réseaux sociaux, l’extrême-droitard expose l’une de ses positions. « Nous devrions interdire aux étrangers de percevoir des allocations et renvoyer les migrants qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins financiers. Utilisons ces milliards ainsi économisés pour réduire les impôts des Britanniques qui font tourner l’économie », déclare-t-il.

Une idée qui semble plaire à John Terry qui commente la publication : «100% yes ». Dennis Wise, passé par Chelsea et ayant entraîné Millwall, Southampton et Leeds, est encore plus chaud que son compatriote et est à «200% » derrière l’idée… Terry avait déjà apporté son soutien à Lowe, soutenant l’interdiction de la burqa.

On a un livre à lui conseiller.

Jonjo Shelvey met fin à sa carrière, mais ne quitte pas le football

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
82
133
11
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.