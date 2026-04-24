En Angleterre, un livre éducatif associe Millwall au Ku Klux Klan

« Papa, toi aussi tu mets un chapeau pointu quand tu vas au stade ? » Dans un quartier de Londres, à Westminster, un programme antiraciste a été mis en place dans des écoles. Un livre, The Paul Canoville Story, est alors distribué dans les classes. Celui-ci raconte l’histoire du premier joueur noir ayant porté les couleurs de Chelsea, Canoville, qui a été victime de racisme durant toute sa carrière.

Le livre retiré des écoles

À la 20e page, le joueur raconte un événement arrivé à Millwall en 1984 et, pour illustrer cela, le livre montre un membre du Ku Klux Klan arborant un logo du club sur le torse. Une illustration maladroite qui n’a pas plu au club et à ses supporters qui l’ont fait savoir sur les réseaux.

I was not prepared for what the actual image was 😭 https://t.co/QFVIsEkdaK pic.twitter.com/WgN7W8qJzc — Jon (@EnolaJon) April 23, 2026

Le conseil communal de Westminster s’est excusé et a finalement retiré ces livres des écoles. « Nous reconnaissons que l’utilisation de cette image était une manière maladroite d’illustrer le problème historique du racisme dans le football. Nous avons présenté nos excuses au Millwall Football Club pour l’utilisation inappropriée de son logo et pour le tort causé. La brochure a été retirée de la circulation, et nous sommes en train de revoir nos procédures afin de nous assurer que cela ne se reproduise plus », a communiqué le conseil.

Un joueur de Millwall victime de racisme après un carton rouge