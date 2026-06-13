Macabre découverte à proximité du terrain d'entraînement de l'Iran

Toujours plus glauque. Un cadavre a été retrouvé dans le coffre d’une voiture à proximité du terrain d’entraînement de l’équipe d’Iran ce vendredi à Tijuana (Mexique). Cette découverte d’un corps en état de putréfaction a été confirmée par l’AFP.

Le véhicule, un SUV Toyota gris, stationnait sur le parking du supermarché situé juste en face du stade Caliente, où la sélection iranienne se rend chaque jour depuis son arrivée dimanche.

Une sécurité déjà renforcée

D’après le parquet de Tijuana, ce serait une patrouille de surveillance qui a découvert le corps. Cette dernière a « remarqué la présence d’une personne enveloppée dans un sac noir, présentant des traces de violence ». Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le véhicule était sur place depuis mercredi. Pour rappel, la Team Melli a été contrainte, au vu du contexte géopolitique, d’établir son camp de base dans cette ville frontalière de la Californie.

Depuis son arrivée, l’équipe d’Iran est entourée par un dispositif de sécurité impressionnant. Pour chaque entraînement, plusieurs véhicules remplis de soldats de la garde nationale, lourdement armés, escortent le bus des joueurs de l’hôtel au terrain. Tijuana est considérée comme l’une des villes les plus dangereuses du Mexique. Selon les statistiques officielles, 1 200 homicides s’y sont produits en 2025.

Tout va bien.

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