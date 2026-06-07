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La sélection iranienne est bien arrivée au Mexique

LB
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La sélection iranienne est bien arrivée au Mexique

Le dénouement. Après des mois de crispations entre les États-Unis et l’Iran sur le plan aussi bien géopolitique que footballistique, l’épilogue est proche. Finalement accueillie par le Mexique, en lieu et place des USA, pour établir son camp de base, l’équipe iranienne a bien atterri à l’aéroport de Tijuana ce dimanche.

Place désormais à la compétition

Selon l’AFP, l’avion de la délégation iranienne a atterri à Tijuana aux alentours de 5h du matin, soit 13h en France. Vendredi, les joueurs de la Team Melli ont enfin reçu les visas leur permettant de voyager jusqu’au Mexique dès ce dimanche et surtout de pouvoir se rendre à Los Angeles le 16 juin prochain pour y affronter la Nouvelle-Zélande pour leur premier match dans ce Mondial.

Reste à savoir si l’ensemble des joueurs et du personnel a pu recevoir le précieux sésame.

L’Iran peut (enfin) aller aux États-Unis !

LB

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