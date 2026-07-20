- Mondial 2026
- Finale
- Espagne-Argentine (1-0, a.p.)
Les notes des champions du monde espagnols
Contrairement aux Argentins, les Espagnols ont joué au football pour se broder une seconde étoile. Avec encore un Torres pour faire exulter tout un pays.
Espagne
Unai Simon
Le premier spectateur en immersion dans une finale de Coupe du monde : ça aussi, les États-Unis l’ont fait.
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Pedro Porro
Fidèle à son nom de famille, il aura fumé toute l’herbe de ses couloirs pendant toute la compétition, en témoigne la pelouse du MetLife Stadium. Pedro Porrazo.
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Pau Cubarsí
Il y avait du Nadia Comăneci dans ce soleil que lui a fait faire Enzo Fernández.
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Aymeric Laporte
Le gouvernement de Pedro Sánchez a annoncé modifier sa constitution pour le renommer pour de bon : Emeric Lapuerta.
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Marc Cucurella
Qui connaît un bon tatoueur vers Madrid pour lui tatouer le gros crâne de Luis de la Fuente ?
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Rodri Hernández
Meilleur joueur du tournoi, et récompensé sans béquilles : vu l’agressivité argentine, c’est un exploit.
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Fabián Ruiz
Qui peut l’empêcher de remporter le Ballon d’or maintenant, hein ? Remplacé par Pedri (62e), version Barça.
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Dani Olmo
Dans la catégorie des sorties beaucoup trop hâtives, il rivalise sincèrement avec notre Adrien Rabiot national. Remplacé par Mikel Merino (75e), entré lui beaucoup trop tard.
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Álex Baena
Il restera certainement comme le joueur le plus galère à trouver dans quelques années au jeu des compos. Le Ryan Bertrand de la décennie 2020. Remplacé par Nico Williams (75e), passeur décisif de 49 millions d’Espagnols.
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Lamine Yamal
Cette fois, c’est lui qui a lavé Messi.
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Mikel Oyarzabal
La délégation espagnole doit veiller à ne pas l’oublier avant son vol pour Madrid : aux dernières nouvelles, il serait encore ligoté dans un coffre par les bouchers argentins. Remplacé par Ferrán Torres (62e), voir ci-dessous.
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Ferrán Torres
Son but libérateur est à afficher au musée du Prado : le Torres de Mayo.
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Luis de la Fuente
Moins de 50 personnes en France portent le nom de famille « Delasource ». Il faut très vite les ramener à Clairefontaine.
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Par Théo Juvenet