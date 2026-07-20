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Les notes des champions du monde espagnols

Par Théo Juvenet
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Les notes des champions du monde espagnols

Contrairement aux Argentins, les Espagnols ont joué au football pour se broder une seconde étoile. Avec encore un Torres pour faire exulter tout un pays.

Espagne

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Unai Simon

Le premier spectateur en immersion dans une finale de Coupe du monde : ça aussi, les États-Unis l’ont fait.

Note de la rédaction 6/10
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Pedro Porro

Fidèle à son nom de famille, il aura fumé toute l’herbe de ses couloirs pendant toute la compétition, en témoigne la pelouse du MetLife Stadium. Pedro Porrazo.

Note de la rédaction 7/10
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Pau Cubarsí

Il y avait du Nadia Comăneci dans ce soleil que lui a fait faire Enzo Fernández.

Note de la rédaction 7.5/10
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Aymeric Laporte

Le gouvernement de Pedro Sánchez a annoncé modifier sa constitution pour le renommer pour de bon : Emeric Lapuerta.

Note de la rédaction 9/10
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Marc Cucurella

Qui connaît un bon tatoueur vers Madrid pour lui tatouer le gros crâne de Luis de la Fuente ?

Note de la rédaction 7.5/10
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Rodri Hernández

Meilleur joueur du tournoi, et récompensé sans béquilles : vu l’agressivité argentine, c’est un exploit.

Note de la rédaction 8/10
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Fabián Ruiz

Qui peut l’empêcher de remporter le Ballon d’or maintenant, hein ? Remplacé par Pedri (62e), version Barça.

Note de la rédaction 6/10
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Dani Olmo

Dans la catégorie des sorties beaucoup trop hâtives, il rivalise sincèrement avec notre Adrien Rabiot national. Remplacé par Mikel Merino (75e), entré lui beaucoup trop tard.

Note de la rédaction 7.5/10
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Álex Baena

Il restera certainement comme le joueur le plus galère à trouver dans quelques années au jeu des compos. Le Ryan Bertrand de la décennie 2020. Remplacé par Nico Williams (75e), passeur décisif de 49 millions d’Espagnols.

Note de la rédaction 6/10
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Lamine Yamal

Cette fois, c’est lui qui a lavé Messi.

Note de la rédaction 7/10
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Mikel Oyarzabal

La délégation espagnole doit veiller à ne pas l’oublier avant son vol pour Madrid : aux dernières nouvelles, il serait encore ligoté dans un coffre par les bouchers argentins. Remplacé par Ferrán Torres (62e), voir ci-dessous.

Note de la rédaction 4/10
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Ferrán Torres

Son but libérateur est à afficher au musée du Prado : le Torres de Mayo.

Note de la rédaction 10/10
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Luis de la Fuente

Moins de 50 personnes en France portent le nom de famille « Delasource ». Il faut très vite les ramener à Clairefontaine.

Note de la rédaction 10/10
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Par Théo Juvenet

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