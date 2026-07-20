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L'OL connaît son premier adversaire sur la route de la Ligue des champions

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L'OL connaît son premier adversaire sur la route de la Ligue des champions

La Coupe du monde à peine terminée, le nouveau programme de l’été se dévoile. L’Olympique lyonnais connaît son adversaire pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions 2026-2027 : ce sera le Sparta Prague. Les Rhodaniens, têtes de série du fait de leur indice UEFA, iront d’abord en Tchéquie le 4 ou 5 août pour le match aller, avant de recevoir leur adversaire le 11 août.

L’OL a perdu contre le Slavia en amical

Les derniers deuxièmes du championnat tchèque (au profit de leur ennemi du Slavia, que les Lyonnais viennent d’affronter en amical pour une défaite 0-2) commencent leur saison samedi. Ils avaient été balayés en huitièmes de finale de la Ligue Conférence par l’AZ (2-1, 0-4). Si l’OL passe ce tour, un dernier, les barrages, les attend les 18-19 et 25-26 août.

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C’est long, une route étoilée.

L’OL lance parfaitement sa saison

NB

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