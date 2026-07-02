L'OL attire une pépite de Dortmund

L’OL continue son marché en Bundesliga. Après avoir vendu Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, le club lyonnais est resté prospecter en Allemagne pour lui trouver un remplaçant. C’est du côté de Dortmund que les recruteurs se sont arrêtés, jetant leur dévolu sur Julien Duranville.

Un contrat longue durée

Malgré une première sanction de la DNCG, un an après avoir frôlé la rétrogradation en Ligue 2, les Rhodaniens ont réussi à attirer l’espoir belge de 20 ans pour environ 5 millions d’euros avant d’éventuels bonus pouvant montant jusqu’à 3,5 millions. Un pari intéressant au moment de relancer cette (ex ?) pépite.

Arrivé à Dortmund en 2023 en provenance d’Anderlecht, l’international belge n’a pas digéré les espoirs placés en lui. Avec sept blessures, il a loupé près de 70 matchs en deux ans et demi et n’a pas vraiment convaincu lorsqu’il foulait la pelouse. Son prêt à Bâle et ce transfert à Lyon pourraient le remettre sur les bons rails. Avec un contrat de cinq ans, il a le temps.

Un diable Rouge et Bleu.

Cherki a adressé une lettre à Textor pour accepter l’offre de Dortmund