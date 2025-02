L’OL refuse une offre de Dortmund pour Rayan Cherki

Un pressing pas (assez) payant.

L’histoire d’amour impossible entre Rayan Cherki, l’OL et le Borussia Dortmund continue de plus belle. Le feuilleton dure depuis plus d’un an, avec un scénario toujours aussi chaotique : l’été dernier, tout semblait plié, avant que Dortmund ne coupe court aux négociations.

Ce deal avorté rappelle aussi l’épisode PSG, quand Dortmund s’était interposé dans le transfert du Gone vers Paris et qui avait laissé un goût amer aux Rhodaniens.

22,5 millions refusés

John Textor campe sur ses positions. Dortmund a mis 22,5 millions d’euros sur la table, Lyon a dit non selon L’Équipe. Logique, puisque samedi sur Instagram, l’Américain avait déjà démonté les rumeurs allemandes évoquant un départ imminent. Puis, dimanche soir sur Canal+, en marge d’OM-OL (3-2), il a remis une pièce dans la machine : « Cherki ne sera pas vendu. »

Il faut se méfier du Textor qui dort, surtout en janvier.

La tension monte entre Dortmund et Lyon pour Cherki